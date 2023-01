Enviado de Kiev explica adiamento do telefonema Israel-Ucrânia – CMIO

“Problemas técnicos” são os culpados, disse Evgeny Korniychuk depois de criticar Jerusalém Ocidental por se envolver com a Rússia

A Ucrânia e Israel adiaram um telefonema entre seus ministros das Relações Exteriores, disse Evgeny Korniychuk, embaixador de Kiev em Jerusalém Ocidental, na quinta-feira. Isso ocorre depois que o enviado expressou descontentamento com o diálogo em andamento entre Israel e a Rússia.

Falando ao i24NEWS, Korniychuk disse que a ligação planejada entre o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, e seu colega israelense, Eli Cohen, foi adiada devido a “problemas técnicos.” A ligação foi remarcada para a próxima semana, acrescentou.

Seus comentários vieram em meio a uma reportagem do Times of Israel que, citando fontes ucranianas, disse que o atraso foi causado pelas hostilidades em andamento e não deve ser visto como “uma expressão do descontentamento de Kiev com Israel.”

Na semana passada, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, e Cohen falaram ao telefone, o que deixou Kiev furioso. Na época, Korniychuk disse que a medida poderia ser interpretada como uma mudança na política externa de Israel, apontando que seu ministro das Relações Exteriores não falava com Lavrov desde o início do conflito entre Moscou e Kiev no final de fevereiro.













Esta noção foi descartada por um oficial israelense que disse ao The Times of Israel que “não há mudança na política de Israel” sobre o conflito na Ucrânia.

Comentando sobre a ligação de Lavrov-Cohen, Korniychuk disse que “não foi muito promissor para nós… Mas achamos que é muito cedo para julgar, e vamos tentar manter o diálogo de forma amigável e explicar quais são nossas prioridades.”

Na semana passada, Cohen, que foi nomeado ministro das Relações Exteriores no final de dezembro, sinalizou que Jerusalém Ocidental “fale menos” sobre as hostilidades em curso, enquanto jurava que Israel continuaria a enviar “ajuda humanitária significativa” para a Ucrânia.

Dois dias depois, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou que seu país revisaria sua política externa de forma a torná-la mais adequada aos interesses nacionais em vez de “cedendo aos ditames da comunidade internacional”.

Após o início da operação militar de Moscou na Ucrânia, Israel condenou as ações da Rússia, mas não participou das sanções ocidentais ou forneceu armas a Kiev. Jerusalém Ocidental rejeitou os apelos de Kiev para enviar sistemas de defesa aérea do Domo de Ferro, argumentando que isso não “ter uma base de produção grande o suficiente” para atender às necessidades da Ucrânia.