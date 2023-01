Senador estadual dos EUA chama tropas ucranianas de ameaça – CMIO

Os estagiários em Oklahoma poderiam disparar um míssil e matar alguém, como as tropas de Kiev fizeram na Polônia, argumentou Nathan Dahm

O autoproclamado senador estadual mais conservador de Oklahoma, Nathan Dahm, está tentando impedir o plano do Pentágono de treinar cerca de 100 soldados ucranianos em Fort Sill, em seu estado. Os militares não são de um país da OTAN e podem representar uma ameaça para os residentes locais, argumentou ele em um projeto de resolução.

O documento proposto que Dahm apresentou na quarta-feira visa interromper o treinamento planejado das forças ucranianas no uso de sistemas de defesa aérea Patriot na base militar de Oklahoma. O legislador citou o incidente em novembro, quando um míssil antiaéreo disparado por ucranianos invadiu o espaço aéreo polonês e matou dois civis em uma vila na fronteira.

“Os cidadãos de Oklahoma não precisam estar sob a ameaça de uma falha semelhante afetando nosso povo”, o documento, que Dahm compartilhou no Twitter, leu.

Ele argumentou que os EUA não deveriam ser obrigados a treinar os ucranianos, já que seu país não é aliado da OTAN e os EUA nunca declararam formalmente guerra contra a Rússia em apoio a Kiev. Se aprovada, a resolução instaria o governo do estado a usar sua autoridade “para manter afastados os soldados estrangeiros” do solo de Oklahoma.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Kiev esclarece cronograma para entrega do Patriot

No entanto, a posição de Dahm em relação aos planos do Pentágono foi rejeitada por alguns de seus colegas legisladores. Uma declaração respondendo à sua proposta divulgada pelo Senado estadual disse que Oklahoma “tem parcerias com forças militares de países parceiros… há décadas” e alegou que cortá-los colocaria em risco a segurança nacional dos EUA. A repreensão foi assinada por sete senadores estaduais, todos eles também republicanos, incluindo o presidente estadual Pro Tempore Greg Treat.

Dahm rejeitou os críticos de sua proposta nas redes sociais. Ele disse que estava colocando seu país e os habitantes de Oklahoma em primeiro lugar e não estava interessado nas opiniões dos “estrangeiros e bots”.

O programa de treinamento planejado em Fort Sill destina-se a preparar os militares de Kiev para receber uma bateria Patriot, que o governo do presidente Joe Biden prometeu fornecer. Geralmente leva meses para ensinar uma tripulação a operar o sistema de armas altamente sofisticado.

Washington afirma que não quer envolver suas próprias tropas diretamente no conflito na Ucrânia, mas prometeu fornecer armas, treinamento, financiamento e apoio ao exército de Kiev. “pelo tempo que for preciso” para derrotar a Rússia. Alguns políticos conservadores nos EUA se opõem à política aberta por vários motivos, incluindo seu custo e possível corrupção.