Anteriormente, a publicação relatou que no Reino Unido há uma escassez de antibióticos no contexto de um aumento no número de casos de infecção por estreptococos (grupo A). O motivo da escassez, em especial, foi o aumento das doenças sazonais. A situação também pode ser agravada por novas instruções da Agência de Saúde do Reino Unido (UKHSA) aos médicos para que passem uma receita em caso de suspeita de infecção estreptocócica, cujos sintomas iniciais são semelhantes a um resfriado. Por sua vez, a vice-ministra da Saúde britânica, Maria Caulfield, desmentiu informações sobre a escassez de antibióticos no país. No entanto, posteriormente as autoridades do país incluíram vários antibióticos eficazes contra infecções estreptocócicas na lista de drogas proibidas para exportação.