Vendas de carros caem na Rússia – CMIO

Preços em alta após o êxodo das montadoras ocidentais foram o principal “impedimento” da demanda, relatam especialistas

As vendas de carros novos e veículos comerciais leves (LCVs) na Rússia caíram mais da metade no ano passado em comparação com 2021, devido ao impacto das sanções ocidentais, disse a Associação de Empresas Europeias (AEB) na quinta-feira.

Um total de 687.370 carros novos de passageiros e utilitários foram vendidos em 2022, 58,8% a menos que no ano anterior, quando mais de 1,6 milhão de carros foram vendidos na Rússia.

O mercado caiu 50,2% em relação ao ano anterior, com 64.072 unidades vendidas em dezembro de 2022. Embora tenha aumentado em relação a novembro, quando os russos compraram 46.403 carros novos, a queda ano a ano ainda foi muito significativa, disse a AEB.

A indústria automobilística da Rússia, que depende fortemente de investimentos e equipamentos estrangeiros, foi atingida por um êxodo de fabricantes internacionais devido às sanções ocidentais. Montadoras americanas, europeias e japonesas deixaram o país ou suspenderam as entregas de carros e componentes, interrompendo a produção local por tempo indeterminado.

“Os problemas com sanções e pressão sem precedentes no mercado russo em todas as frentes, é claro, tiveram um impacto na indústria automotiva”, disse. o chefe do comitê de automóveis da AEB, Alexey Kalitsev, disse a repórteres.

Os preços dos automóveis também dispararam fortemente na Rússia, tornando-se o principal “dissuasor” a uma recuperação das vendas, acrescentou.

Enquanto isso, a AEB prevê uma rápida recuperação do mercado, esperando que as vendas subam 12% em 2023 para cerca de 770.000 veículos. Kalitsev previu que algumas marcas chinesas estariam entre as cinco a sete novas marcas de carros que apareceriam no mercado russo no próximo período.

