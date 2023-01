O Parlamento da Mongólia aprovou a decisão de restaurar a antiga capital de Karakorum

Karakorum foi a capital do Império Mongol em 1235-1260 na época de seu apogeu, quando incluía territórios desde o Mar do Japão até a Europa Oriental. Atualmente, no local da cidade existe um museu da história de Karakoram, inaugurado em 2011. A paisagem cultural do Vale do Rio Orkhon que cerca a cidade é um Patrimônio Mundial da UNESCO.