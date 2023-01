Legisladores dos EUA emitem alerta ao Departamento de Estado – CMIO

Representantes da Câmara prometem medidas compulsórias se não tiverem acesso a informações sobre a retirada apressada do Afeganistão

O Departamento de Estado dos EUA deve atender aos pedidos do Congresso para fornecer materiais sobre a caótica retirada do Afeganistão ou enfrentar um processo compulsório, disse o novo presidente republicano do Comitê de Relações Exteriores da Câmara em uma carta.

O deputado Michael McCaul exigiu uma lista de documentos e respostas a perguntas específicas do secretário de Estado, Antony Blinken. A carta de dez páginas datada de quinta-feira reitera seu interesse nos materiais e elogia sua nova autoridade como chefe do órgão de supervisão na câmara de maioria republicana.

Ele chamou negações anteriores de seus pedidos pela administração do presidente Joe Biden “absurdo e vergonhoso”, e prometeu que o comitê “usará as autoridades disponíveis para fazer cumprir” o lançamento.

As perguntas que ele fez cobrem detalhes das avaliações do departamento sobre as possíveis ramificações da retirada das tropas da OTAN do Afeganistão, o processo em si e o estado do país depois disso. Ele também pediu um relato do contato de Washington com o Talibã, que retomou o controle do Afeganistão em meio à retirada liderada pelos Estados Unidos.













As demandas seguem a visita de McCaul na quarta-feira a Foggy Bottom em sua nova capacidade. O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, convocou a reunião do legislador com Blinken e outros funcionários “verdadeiramente construtivo,” mas se recusou a comentar sobre seu interesse no Afeganistão.

piscar “acredita profundamente” ao ganhar apoio bipartidário no Congresso, disse Price a jornalistas durante um briefing diário. O corpo legislativo tem as importantes funções de autorização, apropriação e supervisão, acrescentou, e o pessoal do Departamento de Estado “acredite na utilidade, na necessidade de cada uma dessas funções.”

Os EUA e seus aliados saíram do Afeganistão em agosto de 2021, após duas décadas de presença militar. A OTAN invadiu o país em 2001 e derrubou o governo talibã, alegando sua recusa em capturar e entregar o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden.