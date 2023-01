Nova Zelândia publica lista de nomes reprovados — CMIO

O Departamento de Assuntos Internos da Nova Zelândia publicou a lista dos nomes de bebês mais populares escolhidos em 2022, além de incluir os nomes mais escolhidos pelos pais que acabam não sendo permitidos pelas autoridades.

No topo da lista dos mais rejeitados está o nome King, que ocupa o primeiro lugar na Nova Zelândia desde 2009. No ano passado, as autoridades de saúde do país acabaram recusando o nome nove vezes.

Outros nomes rejeitados em 2022 incluíram Santo, que foi rejeitado oito vezes, Real (sete), Messias (quatro), Príncipe ou Princesa (sete), Soberano (três), Sire (dois). A lista também apresenta nomes como Duke, Empres, General, Justice, Major, Queen, Rogue, Royale, Saynt e Soulijah, todos recusados ​​pelo menos uma vez no ano passado.

O Registrador-Geral de Nascimentos, Óbitos e Casamentos, Jeff Montgomery, disse à mídia local que a Nova Zelândia tem diretrizes especiais para garantir que os nomes dados às crianças “não ofenda, tenha um comprimento razoável e não represente um título ou classificação oficial.”













As autoridades de saúde da Nova Zelândia recomendam que os pais evitem usar palavrões, títulos oficiais, caracteres numéricos e símbolos e não incluam mais de 70 caracteres ao escolher um nome para seus recém-nascidos.

Os nomes que violam esses critérios são analisados ​​pelo registrador-geral caso a caso. Ao tomar uma decisão, o registrador-geral pondera o significado do nome para a família e como ele pode ser percebido pelo público.

Quanto aos nomes mais populares em 2022, para os meninos foi Oliver, que liderou a lista pelo décimo ano consecutivo, seguido por Noah e Leo. O nome mais frequentemente dado às meninas era Isla, seguido por Amelia e Charlotte. O nome de gênero neutro mais popular em 2022 foi Riley.