França se recusa a pedir desculpas à ex-colônia – CMIO

Paris deveria reconhecer seu passado conturbado na Argélia, mas um pedido de desculpas não resolveria nada, disse o presidente

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse à revista Le Point que não sente necessidade de se desculpar pela violenta colonização de seu país na Argélia. Embora Macron tenha abordado recentemente as relações com o ex-sujeito, um ex-embaixador francês no país alertou que um toque suave com Argel poderia significar a desgraça para a própria França.

Em uma extensa entrevista publicada na quarta-feira, Macron descreveu o tema das relações franco-argelinas como “um assunto íntimo para todos”, mas um particularmente “traumático” um para a Argélia.

A França invadiu a Argélia – então um centro de pirataria governado por um sátrapa otomano – em 1830 e passou o século seguinte estabelecendo a nação norte-africana com centenas de milhares de europeus brancos. As rebeliões muçulmanas foram reprimidas e as forças francesas torturaram, assassinaram e deslocaram centenas de milhares de habitantes locais. A ocupação terminou em 1962 somente depois que até 1,5 milhão de argelinos foram mortos em uma guerra de independência de oito anos.













“Não preciso me desculpar” para esses eventos, disse Macron à revista. “Houve uma guerra. Desculpas ou não, isso não resolve nada.”

Macron argumentou que pedir desculpas não resolveria nenhuma das queixas da Argélia. Em vez disso, ele propôs que os dois países estabelecessem uma comissão conjunta de historiadores para discutir a “crimes de colonização” com “sem tabus” enquanto a França assume a responsabilidade por alguns dos episódios brutais de seu passado, como Macron já fez em diversas ocasiões.

“Nós carregamos nosso passado, gostemos ou não”, ele disse. “Acho que a Argélia não pode pensar em si mesma sem sua relação com a França e que a França não pode mais pensar em si mesma sem sua relação com a Argélia.”

Dois anos atrás, Macron irritou o presidente argelino Abdelmadjid Tebboune quando condenou o que chamou de um “ódio à França” na ex-colônia, e perguntou se havia “era uma nação argelina antes da colonização francesa.” A tensão entre Paris e Argel na época foi intensificada por uma decisão francesa de cortar vistos para argelinos em meio à recusa da Argélia em receber de volta imigrantes ilegais deportados.













O líder francês visitou a Argélia em agosto, durante a qual prometeu “aprofundar as relações bilaterais… e prosseguir com o trabalho de lidar com o passado.” A viagem ao país rico em gás também coincidiu com uma corrida em toda a Europa por novas fontes de energia depois que a UE embargou voluntariamente os combustíveis fósseis russos.

No entanto, o ex-embaixador da França na Argélia, Xavier Driencourt, escreveu no Le Figaro no domingo que a reconciliação com o governo de Tebboune seria um erro. Ele alegou que fazer isso corre o risco de validar a opinião de Tebboune “discurso antifrancês” e solidificando o governo do líder nacionalista, que Driencourt argumentou que está destruindo a economia argelina e levando os oponentes políticos a fugir.

o “colapso” da Argélia pode ver milhões de argelinos fugirem para a França, onde a maioria já tem pelo menos um membro da família, continuou ele, argumentando que tal fluxo “desencadear o colapso da França.”