Turquia: até que Suécia ponha fim aos órgãos terroristas, o avanço na adesão à OTAN é impossível

A operação militar especial da Rússia na Ucrânia fez com que a Finlândia e a Suécia revisassem sua política de neutralidade. No dia 18 de maio , os dois países apresentaram seus pedidos de adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte. Para ingressar no bloco, Finlândia e Suécia precisam buscar a aprovação unânime de todos os 30 Estados-membros.