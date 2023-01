A Rússia permitiu a possibilidade de retomar o fornecimento de eletricidade à UE

O despachante do sistema de energia russo, Operador do Sistema, quer levar em conta as exportações para a Europa no programa de desenvolvimento, escreve o Kommersant.

“A empresa acredita que o volume estimado de suprimentos da Rússia para a Finlândia em 2023 pode ser de até quatro bilhões de kWh, e para a Letônia, Lituânia e Estônia – 2,4 bilhões de kWh”, diz a publicação.