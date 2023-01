Varsóvia esclarece cronograma para implantação de patriotas alemães – CMIO

As armas podem chegar à Polônia a qualquer momento, disse o vice-ministro da Defesa

Varsóvia deve receber sistemas de defesa aérea Patriot fabricados nos EUA de Berlim em um futuro próximo, disse o vice-ministro da Defesa, Wojciech Skurkiewicz, na quinta-feira. Em novembro, a Alemanha se ofereceu para estacionar os Patriots no território do país depois que um míssil ucraniano perdido matou dois civis poloneses.

Falando à agência de notícias IAR, Skurkiewicz disse que os lançadores de mísseis podem chegar ao país a qualquer momento e que precisam ser “plugado em” a estrutura de comando polonesa.

Os Patriots serão acompanhados por militares alemães e ficarão estacionados na região de Lublin, que faz fronteira com a Ucrânia. Segundo fontes do IAR, Berlim já enviou grupos de trabalho para a Polônia, que estão fazendo os últimos preparativos antes da chegada das forças principais após o fim de semana.

No total, espera-se que 400 soldados alemães sejam enviados para a Polônia.













No final de novembro, Varsóvia pediu a Berlim que enviasse sistemas Patriot para a Ucrânia e os implantasse em sua fronteira ocidental para proteger o país de ataques de mísseis russos. O pedido veio depois que um míssil ucraniano caiu sobre a vila de Przewodow, matando dois civis. Inicialmente, a Polônia culpou a Rússia pelo incidente, gerando temores de um conflito global entre a OTAN e Moscou. Mais tarde, no entanto, Varsóvia disse que provavelmente foi disparado pelas forças de Kiev.

A Alemanha rejeitou o pedido da Polônia para estacionar Patriots no oeste da Ucrânia, dizendo que o armamento é designado para a defesa dos aliados da OTAN. Em vez disso, Berlim se ofereceu para estacioná-los na Polônia.

No início desta semana, o presidente polonês Andrzej Duda anunciou a transferência de tanques Leopard 2 de fabricação alemã para a Ucrânia. Autoridades polonesas disseram que essa medida sem precedentes, que ainda precisa ser aprovada por Berlim, visa não apenas apoiar as forças de Kiev no conflito com a Rússia, mas também pressionar os aliados de Varsóvia a seguirem o exemplo.

Até agora, a Alemanha tem relutado em fazê-lo. O chanceler Olaf Scholz argumentou repetidamente que nenhum outro país da OTAN disponibilizou esse tipo de armamento para a Ucrânia. Na quinta-feira, a ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, reiterou que Berlim ainda não tomou uma decisão sobre as entregas do Leopard 2 para a Ucrânia, acrescentando que a abordagem adequada seria “não descarta nada”.