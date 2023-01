Preços das ações dos fabricantes de armas da OTAN sobem – CMIO

Os principais fabricantes de armas ocidentais envolvidos em suprimentos militares para a Ucrânia aumentaram seu valor em US$ 124 bilhões no ano passado, segundo um relatório

As maiores corporações militares e de defesa dos estados membros da OTAN tiveram um aumento de 21,5% no valor de mercado em 2022 em meio à operação militar na Ucrânia e ao rearmamento na Europa Ocidental, informou o jornal moscovita Vedomosti na quarta-feira.

O jornal citava dados do Defense News e da análise do Tradingview.

A capitalização de mercado combinada das corporações aumentou de US$ 579 bilhões em dezembro de 2021 para US$ 703 bilhões em dezembro de 2022, de acordo com as estimativas.

O ranking incluiu 25 empresas com uma capitalização de mais de $ 1 bilhão que são negociadas no mercado de ações e têm produtos militares dominando suas receitas, e também estão ativamente envolvidas no fornecimento de armas para a Ucrânia.

Os autores do relatório citam o fabricante de armas alemão Rheinmetall como o maior ganhador nos últimos 12 meses, com um aumento de 122% no preço das ações. A Thales, produtora francesa de drones e mísseis, viu seu valor de mercado subir 54%. A empreiteira de defesa norte-americana Northrop Grumman subiu 44%, enquanto as ações da Lockheed Martin, fabricante de lançadores de foguetes HIMARS, subiram 42%.

Outras menções notáveis ​​no relatório incluem BAE Systems (+40%), Kongsberg Gruppen (+37%), General Dynamics (+24%) e Raytheon Technologies (+19%).

O relatório apontou que o valor dos gigantes militares da OTAN estava subindo, enquanto o setor corporativo ocidental em geral caiu 16% no ano passado, de acordo com o índice S&P 1200, sugerindo que os fabricantes de armas provavelmente foram os principais beneficiários da crise política na Europa.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT