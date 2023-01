Os militares americanos descreveram um cenário sombrio para os Estados Unidos por causa da assistência à Ucrânia

Levará cerca de cinco anos para o Pentágono reconstruir os estoques de armas e munições que secaram devido à assistência à Ucrânia, de acordo com um estudo do coronel aposentado do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA Mark Kanchian, membro sênior da equipe do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. (CSIS).