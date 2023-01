Assassino de Shinzo Abe enfrenta acusações formais

O ex-primeiro-ministro Shinzo Abe foi mortalmente ferido enquanto discursava em um comício de campanha na província de Nara em 8 de julho . Seu assassino, Tetsuya Yamagami, de 42 anos, atirou em Abe pelas costas com uma arma improvisada duas vezes. No segundo tiro, o político foi ferido no pescoço e no tórax, que chegou a ser fatal. Shinzo Abe morreu de perda de sangue. Yamagami citou a suposta conexão de Abe com a Igreja da Unificação como o motivo do crime. A mãe de Yamagami doou 100 milhões de ienes (cerca de $ 740.000) para a organização , o que levou à falência e destruição da família, privando os filhos de seu sustento.