Japoneses cortam gastos em meio à maior inflação em 40 anos – pesquisa – CMIO

Um número recorde de famílias na terceira maior economia do mundo diz ter sido atingido por aumentos de preços, informa o Banco do Japão

Mais da metade das famílias japonesas experimentou uma piora nos padrões de vida como resultado da alta da inflação, mostrou a última pesquisa realizada pelo Banco do Japão.

Em seu relatório trimestral, o BOJ disse que 53% das pessoas entrevistadas admitiram que sua riqueza caiu no ano passado em comparação com 2021, enquanto apenas 3,7% disseram que seu sustento melhorou. Esta é a maior porcentagem de famílias relatando problemas financeiros em quase 13 anos.

O relatório indica que os consumidores não estarão dispostos a aumentar seus gastos sem o crescimento dos salários, já que um recorde de 63% dos entrevistados apontou a inflação como um fator decisivo para sua atividade de gastos este ano.

Os dados mostram que o crescimento dos preços está se espalhando por vários setores da economia japonesa e as empresas estão repassando o ônus do aumento dos custos de energia, alimentos e matérias-primas para as famílias. Além das contas de serviços públicos, os preços subiram para uma ampla gama de produtos, de frango frito a smartphones e ar-condicionado, em um sinal de crescente pressão inflacionária.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Inflação japonesa atinge máxima em 40 anos

Em dezembro, o crescimento dos preços em Tóquio superou as previsões e atingiu 4% pela primeira vez desde 1982, mostraram dados do Ministério de Assuntos Internos do Japão.

O Banco do Japão também espera que os preços continuem subindo e dobrou sua previsão de inflação para o próximo ano para um recorde de 10%.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT