Aliado dos EUA ameaça adquirir armas nucleares – CMIO

O país tem tecnologia para construir seu próprio arsenal, afirmou o presidente da Coreia do Sul

Seul poderia se armar com armas nucleares táticas se as tensões com Pyongyang continuarem a crescer, disse o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol. Isso ocorre depois que o líder norte-coreano, Kim Jong-un, disse neste mês que seu país desenvolveria um novo míssil balístico intercontinental, enquanto os EUA e a Coréia do Sul tentavam “isolar e sufocar” Pyongyang.

“Se o [North Korean nuclear] problema se torna mais sério, a República da Coreia pode implantar armas nucleares táticas ou vir a possuir suas próprias armas nucleares”, Yoon, que se tornou presidente no ano passado, disse durante uma reunião do governo na quarta-feira, conforme citado pela mídia local.

“Se isso acontecer, não demorará muito e, com nossa ciência e tecnologia, poderíamos ter [nuclear weapons] mais cedo com o passar do tempo,” acrescentou Yoon.













Os EUA retiraram suas forças nucleares da Coreia do Sul em 1991, após negociações de desarmamento com Pyongyang e Moscou. Desde então, as relações se deterioraram, com a Coreia do Norte intensificando os testes de mísseis no ano passado e consagrando o direito de usar armas nucleares na lei nacional em setembro. A escalada abalou Seul, que agora busca fortalecer sua aliança militar com os EUA e aprofundar a cooperação com o Japão.

Yoon disse na terça-feira que os aliados estavam discutindo a realização de novos exercícios militares conjuntos, incluindo simulações de mesa e de computador, bem como exercícios envolvendo o “meios de lançamento de armas nucleares”.

O presidente dos EUA, Joe Biden, no entanto, negou na segunda-feira que Washington esteja considerando exercícios nucleares conjuntos com a Coreia do Sul.

Pyongyang insistiu que seus lançamentos são uma resposta aos exercícios norte-americanos e sul-coreanos, que a Coreia do Norte vê como uma ameaça à segurança nacional.