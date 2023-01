Grã-Bretanha e UE iniciam negociações para resolver disputas do Brexit – CMIO

Os primeiros sinais de progresso surgiram depois que os lados assinaram um acordo de compartilhamento de dados sobre rastreamento de mercadorias

A UE e o Reino Unido estão se movendo gradualmente para resolver uma longa disputa comercial pós-Brexit e estão se preparando para iniciar negociações intensas na próxima semana, informou a Bloomberg na quinta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Na segunda-feira, Londres fechou um acordo com Bruxelas para compartilhar dados ao vivo sobre o comércio com a Irlanda do Norte, que foi descrito como “um pré-requisito crítico para construir confiança e fornecer segurança” e colocado “uma nova base para as discussões UE-Reino Unido.”

O ministro das Relações Exteriores britânico, James Cleverly, e o vice-presidente da Comissão Europeia, Maros Sefcovic, disseram que o acordo foi um passo importante para novas negociações sobre as regras comerciais conhecidas como Protocolo da Irlanda do Norte.

A disputa decorre do acordo Brexit em que a Grã-Bretanha concordou em deixar a Irlanda do Norte dentro do mercado único de bens da UE, a fim de preservar um acordo de paz de 1998 entre a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, e a Irlanda, membro da UE, evitando assim instituir um fronteira terrestre entre os dois.

No entanto, o Reino Unido até agora não implementou partes desses acordos e, em resposta, a UE abriu vários processos por infração.

O objetivo das conversas da próxima semana entre Cleverly e Sefcovic é preparar o terreno para uma negociação “túnel,” disse o veículo, citando pessoas que falaram sob condição de anonimato. O CEO da Manufacturing NI da Irlanda do Norte, Stephen Kelly, que tem falado abertamente sobre uma série de questões relacionadas ao Brexit, expressou esperança de que o Reino Unido e a UE anunciem “um exercício de escopo profundo, conversa profunda – o que é tradicionalmente conhecido como um túnel” após a reunião do ministro das Relações Exteriores do Reino Unido e negociador-chefe da UE em 16 de janeiro.

