Cazaquistão invalida lei sobre o primeiro presidente Nazarbayev

ASTANA, 13 de janeiro – RIA Novosti. Deputados do parlamento cazaque em uma reunião conjunta das câmaras na sexta-feira adotaram a lei "Ao reconhecer a lei constitucional da República do Cazaquistão "Sobre o primeiro presidente da República do Cazaquistão – Elbasy (líder da nação – ed.)" como inválido, relata o correspondente da RIA Novosti.

Os parlamentares avaliaram o documento em duas leituras e votaram pela sua adoção.

“Há 44 deputados do Senado (câmara alta – ed.), 44 deputados a favor, 93 deputados do Mazhilis (câmara baixa – ed.) e 93 deputados a favor. A resolução foi adotada”, disse o presidente do Mazhilis, Yerlan Koshanov disse resumindo os resultados da votação.

Falando na reunião, o deputado de Majilis, Yerlan Sairov, observou que “durante o período de profunda transformação política do Cazaquistão, aderindo a um curso democrático e pluralista, é importante excluir quaisquer mecanismos que contribuam para a usurpação do poder por um indivíduo”. “Portanto, um grupo de deputados dos Majilis, tendo em conta a opinião da esmagadora maioria da população, apresentou esta lei”, explicou.

O parlamentar lembrou que um grupo de deputados recorreu ao Tribunal Constitucional sobre esta questão, que decidiu que a lei do primeiro presidente era incompatível com a constituição do país.

“As tentativas de tomar todo o poder em suas próprias mãos, a monopolização das instituições políticas no processo político do Cazaquistão, como mostra a prática, podem desvalorizar os valores políticos e afetar negativamente o desenvolvimento do estado. Portanto, é extremamente importante formar imunidade sociopolítica a tais lacunas no futuro. Com base no exposto, dada a falta de base política e legal, foi apresentado um projeto de lei constitucional para invalidar a lei constitucional do primeiro presidente”, acrescentou.

Agora a lei é enviada ao chefe de estado para assinatura.

Primeiro Ato Presidencial

No Cazaquistão, em junho de 2022, entraram em vigor emendas e acréscimos à constituição, apoiados pelos cidadãos em referendo. Entre as mudanças está a exclusão da lei básica do país de todas as referências ao primeiro presidente, Nursultan Nazarbayev. Em particular, o parágrafo que afirma que o status e os poderes do primeiro presidente são determinados pela constituição e pela lei constitucional relevante foi removido do artigo 46 da constituição. Mais tarde, o Ministro da Justiça Kanat Musin disse que esta lei se tornaria inválida depois que algumas emendas fossem feitas na legislação do país.

Nazarbayev, que chefiou o Cazaquistão por quase 30 anos, renunciou ao cargo de presidente em 20 de março de 2019. Enquanto isso, ele mantém uma série de poderes e privilégios consagrados na lei do primeiro presidente. O primeiro presidente não está sujeito à restrição do direito de ser eleito presidente, ele tem o direito de se candidatar vitalício ao povo do Cazaquistão, agências governamentais e funcionários com iniciativas sobre as questões mais importantes da construção do estado, política interna e externa e segurança do país. Ele também pode falar perante o parlamento, em reuniões do governo quando discute questões importantes para o país.

Além disso, a lei regula o fornecimento das atividades de Nazarbayev. Assim, é criado um escritório, que é responsável pelo desempenho de suas funções apenas para ele. A estrutura e o quadro de pessoal do gabinete, mantidos a expensas do Estado, são estabelecidos pelo próprio primeiro presidente. Ele está localizado em uma sala de serviço separada, equipada com equipamentos de escritório, equipamentos de comunicação, incluindo comunicações do governo e os móveis de escritório necessários. O escritório também oferece serviços de transporte.

De acordo com a lei, Nazarbaev também não pode ser detido, preso e mantido sob custódia, revistado, interrogado ou revistado pessoalmente. A inviolabilidade se estende a todos os bens pertencentes a Nazarbayev e aos membros de sua família que vivam com ele com base na propriedade privada.

Depois que a lei expirar, a honra e a dignidade de Nazarbayev permanecerão invioláveis ​​sob as disposições da constituição, que se aplicam a todos os ex-presidentes. O status de ex-chefes de estado também é regulado pela atual lei do presidente. Não contém disposições relativas à disposição especial de ex-chefes de estado. Em particular, os ex-presidentes recebem apenas um apartamento e uma dacha estatal com os serviços necessários, guarda-costas, carro particular com motorista, além de viagens gratuitas pelo país, assistência médica e tratamento de spa.