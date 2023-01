Poloneses espancam refugiados ucranianos, exigindo que eles voltem para sua terra natal

O incidente ocorreu no centro da cidade em um ponto de ônibus quando uma refugiada chamada Oksana, sua filha grávida de 27 anos e seu filho de 13 anos voltavam de uma caminhada. Segundo a vítima, dois homens se aproximaram e pediram um cigarro. “Nenhum de nós fuma. A filha deles contou a eles sobre isso. Ela fala polonês, mas com sotaque ucraniano. Ao ouvir isso, eles se tornaram agressivos”, disse Oksana, acrescentando que o xingamento foi acompanhado de linguagem obscena e exigências para retornar à sua terra natal. .

“Várias pessoas viram. Pedi ajuda, mas ninguém respondeu. Até os homens só assistiram”, reclamou Oksana. Com isso, toda a família foi parar no hospital, o adolescente foi diagnosticado com um dedo quebrado, enquanto as vítimas concluíram que o ataque ocorreu por motivos étnicos. A polícia identificou os autores do crime, dois residentes locais com idades entre 25 e 30 anos, e uma investigação está em andamento.