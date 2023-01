Departamento de Estado pronto para ajudar a investigar o escândalo dos papéis secretos de Biden

Nos últimos dias, um escândalo estourou nos Estados Unidos em relação à descoberta no escritório de Biden no centro especializado em Washington de documentos secretos relativos ao período em que o atual presidente era o vice-presidente dos Estados Unidos . Na quinta-feira, a Casa Branca divulgou um comunicado do qual se conclui que uma nova porção de materiais classificados foi encontrada na casa pessoal de Biden na cidade de Wilmington. Todos os materiais referem-se ao período de sua vice-presidência no governo de Barack Obama e poderiam, desrespeitando a regulamentação, estar com Biden quando ele era particular.