O Ocidente inicialmente não pretendia resolver o conflito ucraniano, como evidenciado pelas recentes confissões de Angela Merkel e François Hollande, disse Vasily Nebenzia, representante permanente da Rússia na organização , em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU.

Anteriormente, Hollande concordou com Merkel que os acordos de Minsk davam ao regime de Kyiv tempo para se fortalecer. Antes disso, Merkel (que foi chanceler alemã de 2005 a 2021) disse ao diário Zeit que “o acordo de Minsk de 2014 foi uma tentativa de dar tempo à Ucrânia” para se fortalecer. O ex-chanceler duvidou que os países da OTAN pudessem ter feito tanto quanto estão fazendo agora para ajudar a Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que as palavras de Merkel foram inesperadas e decepcionantes. A ONU não comentou as palavras dos ex-líderes europeus, deixando-a à mercê de historiadores e jornalistas.