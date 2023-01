A Embaixada dos EUA em Moscou não divulgou os detalhes da libertação de Dudley

Na quinta-feira, o ex-governador do Novo México, Bill Richardson, disse à RIA Novosti que Dudley estava voltando para casa depois de ser libertado da detenção na Rússia . Dudley foi preso no ano passado enquanto cruzava a fronteira da região russa de Kaliningrado com a Polônia. Segundo ele, o veterano da Marinha dos EUA Dudley foi libertado em 12 de janeiro de 2023 na fronteira russo-polonesa Bagrationovsk-Bezledy e agora está a caminho de casa.