Anteriormente, a Comissão Europeia apresentou uma iniciativa para criar um tribunal internacional especial para a Ucrânia sob os auspícios da ONU. Gennady Gatilov, representante permanente da Rússia na sede da ONU em Genebra, disse à RIA Novosti que a criação de um mecanismo sob os auspícios da ONU requer a sanção do Conselho de Segurança da ONU, sem a qual o proposto “tribunal da Ucrânia” da UE é impossível. O secretário de imprensa do presidente da Federação Russa, Dmitry Peskov, afirmou que a Rússia rejeita categoricamente as acusações de crimes de guerra de Kyiv no território da Ucrânia.