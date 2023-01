O Departamento de Estado dos EUA confirmou que está ciente dos relatos da deportação de um cidadão americano anteriormente libertado da Rússia , disse o representante oficial do departamento, Ned Price, recusando-se a fornecer detalhes.

Price acrescentou que não estava pronto para comentar mais sobre esse assunto no momento.

Anteriormente, um corretor de câmbio de prisioneiros americano, o ex-governador do Novo México Bill Richardson, confirmou à RIA Novosti que o cidadão americano Taylor Dudley estava voltando para casa depois de ser libertado da detenção na Rússia

Dudley foi preso no ano passado enquanto cruzava a fronteira da região de Kaliningrado com a Polônia, depois que ele entrou na região de Kaliningrado vindo da Polônia, onde participou de um festival de música, com propósitos pouco claros.