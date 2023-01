Talibã elogia o primeiro supercarro do Afeganistão – CMIO

O ministro da Educação do Talibã, Abdul Baqi Haqqani, saudou o primeiro indígena do Afeganistão “Super-carro” como prova de que o grupo militante promoverá “ciências religiosas e modernas”. A ideia de uma empresa de engenharia com sede em Cabul, o Mada-9 esconde um motor comum sob suas curvas exóticas.

Revelado recentemente no Instituto Técnico Vocacional de Cabul (ATVI), o Mada-9 é “firme e leve,” e ajudará o Afeganistão a se livrar de sua reputação de “guerras e conflitos e miséria,” O chefe da ATVI, Ghulam Haidar Shuhamat, disse ao ToloNews na terça-feira.

Falando no workshop de seu designer no instituto, Haqqani disse que o projeto prova que o Talibã trará “ciências religiosas e modernas ao povo”, O First Post da Índia noticiou na quarta-feira. Zabiullah Mujahid, porta-voz oficial do Talibã, declarou no Twitter que o carro aumentaria o prestígio do Afeganistão.

از موتری که انجنیر محمدرضا محمدی انرا طرح و دیزان نموده است دیدن نمودیم.همچنان در ان نشست شرکت داشتیم که ازطرف تلویزیون ملی در باغ بابر برگزار شده بود.از اداره تعلیمات مسلکی تشکری می نمایم که تحت چتر آنها به نخبه های کشور زمینه خدمات شایان فراهم شده است. pic.twitter.com/g4HtFo7lRs — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م) (@Zabehulah_M33) 10 de janeiro de 2023

Apesar dos elogios dos militantes, o carro estava em desenvolvimento por vários anos antes de o Talibã retomar o controle do Afeganistão após a retirada dos EUA em 2021. O designer Mohammad Riza Ahmadi disse que ele e uma equipe de 30 engenheiros levaram cinco anos para ir de um ideia a um protótipo funcional.

A versão exibida na ATVI tem quadro tubular e suspensão pushrod, configuração que estreou nos carros de Fórmula 1 na década de 1960. Como os supercarros italianos que imita no departamento de design, o motor do Mada-9 fica atrás do motorista.

Um grupo de jovens engenheiros automotivos no Afeganistão construiu um supercarro genuíno… Eles pegaram componentes internos de um Toyota Corolla e produziram uma estrutura espacial e uma carroceria incrível para criar esta máquina maluca. Chama-se Mada 9. pic.twitter.com/DOueisZ7u6 — Esfandyar Batmanghelidj (@yarbatman) 3 de janeiro de 2023

O motor em si é uma unidade Toyota de quatro cilindros. Com base em um vídeo postado nas redes sociais por Ahmadi no mês passado, parece ser um motor 1ZZ de 1,8 litro, que impulsionou mais de uma dúzia de veículos econômicos da empresa japonesa no final dos anos 1990 e início dos anos 2000.

No entanto, enquanto o 1ZZ produzia no máximo 130 cavalos de potência quando instalado em um Corolla da época, a montadora britânica Lotus equipou uma versão atualizada com um supercharger e o instalou em seu Elise leve, onde produzia 218 cv e impulsionava o biposto. esportivo a 100 km/h em pouco mais de quatro segundos.

Ahmadi disse ao ToloNews que pretende exibir o veículo em uma próxima exposição no Catar, acrescentando que “começará sua jornada no Afeganistão e um dia talvez se torne internacional.”