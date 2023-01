A principal alegação de ‘bots russos’ era falsa – documentos do Twitter – CMIO

Como a mídia e os democratas rotularam o conteúdo orgânico como propaganda do Kremlin, a plataforma escolheu o silêncio

Os executivos do Twitter sabiam que várias hashtags denunciadas pelos principais democratas do Congresso e pela mídia corporativa como “Desinformação russa” foram um produto de americanos autênticos, mas optaram por não dizer isso em público, revelou o jornalista Matt Taibbi na quinta-feira.

Taibbi tem publicado o “Arquivos do Twitter,” documentos internos da empresa fornecidos pelo novo proprietário da empresa, Elon Musk, desde o início de dezembro. As evidências publicadas até agora lançam luz sobre a censura de histórias importantes antes da eleição presidencial de 2020, a pressão do FBI, a interferência direta da Casa Branca nos assuntos do Covid-19 e a proibição de Donald Trump – o presidente dos EUA em exercício na época.

Quintas-feiras revelações dizem respeito aos eventos de janeiro e fevereiro de 2018 e ao memorando do congressista republicano Devin Nunes, da Califórnia, detalhando como o FBI usou o “Dossiê Steele” para espionar a campanha e a presidência de Trump. Democratas e grandes meios de comunicação denunciaram Nunes no que Taibbi descreveu como “linguagem estranhamente idêntica”, ao atribuir as chamadas para #ReleaseTheMemo para “bots russos” e “trolls”.

A senadora Dianne Feinstein e o congressista Adam Schiff – democratas graduados nos comitês de inteligência do Senado e da Câmara – escreveram no Twitter em 23 de janeiro de 2018, reivindicando que #ReleaseTheMemo “ganhou a atenção imediata e assistência de contas de mídia social ligadas a operações de influência russa.”

Outro democrata, o senador de Connecticut Richard Blumenthal, seguiu com um carta denunciando como “repreensível que agentes russos tenham manipulado tão avidamente americanos inocentes.”













Twitter, no entanto, “não encontrou nenhuma evidência, como em zero, de que os russos estivessem em qualquer lugar perto desta história”, Taibbi escreveu no Substack. Chefe de confiança e segurança, Yoel Roth revisado pessoalmente as contas que iniciaram a hashtag e encontraram “nenhum deles mostra qualquer sinal de afiliação à Rússia.”

O noivado foi “extremamente orgânico” e dirigido por pessoas reais proeminentes, Roth descobriu. Ele também observou que Schiff, Feinstein e Blumenthal apontaram para a mesma fonte – a “Painel Hamilton68,” dirigido por um grupo que se autodenomina Alliance for Securing Democracy (ASD). “Todo o redemoinho é baseado em Hamilton”, ele escrevi.

Documentos mostram que os executivos do Twitter eventualmente percebeu que os democratas não estavam procurando soluções, mas apenas usando a acusação da Rússia para pressioná-los ainda mais. Um executivo chegou a compará-lo ao livro infantil ‘If You Give a Mouse a Cookie’.

No entanto, por algum motivo, a empresa optou por não dizer isso publicamente, permitindo que os democratas e a mídia continuar culpando “bots russos” para quaisquer problemas na sociedade dos EUA – paralisações do governo, tiroteios em escolas, controle de armas, etc.

“Ao espalhar a farsa do conluio com a Rússia, eles instigaram um dos maiores surtos de ilusão em massa na história dos Estados Unidos”, disse. Nunes disse a Taibbi quando procurado para comentar, referindo-se aos democratas.

O memorando em si foi publicado em 2 de fevereiro de 2018. Inspetor-geral do Departamento de Justiça, Michael Horowitz confirmado suas conclusões em seu relatório, publicado em dezembro de 2019.