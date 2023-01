Ativistas do Code Pink pediram negociações com a Rússia durante um evento com um legislador democrata hawkish

O grupo pró-paz Code Pink interrompeu um painel de discussão na quarta-feira com o representante Adam Smith, um dos principais proponentes democratas de armar a Ucrânia. Smith foi convidado pelo think tank Brookings Institution, com sede em Washington, para falar sobre a política militar dos EUA.

Smith, o membro mais graduado de seu partido no Comitê de Serviços Armados da Câmara, explicou suas ideias para aumentar a capacidade militar dos EUA durante o painel. Ele pediu a desativação de grandes sistemas de armas que ele acredita serem obsoletos e o foco naqueles necessários para o “luta moderna”. Os EUA precisam aplicar “lições que estamos aprendendo com os combates na Ucrânia”, ele disse.

No entanto, durante o evento, membros do grupo de defesa antiguerra de esquerda Code Pink subiram ao palco para repreender o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por bombear armas para a Ucrânia e ignorar o caminho das negociações. Tal abordagem aumenta o risco de guerra nuclear, argumentou a co-fundadora do grupo, Medea Benjamin.

Os democratas devem endossar a diplomacia e “não deixe isso para a extrema direita do Partido Republicano, como Marjorie Taylor Greene,” disse o ativista. Greene é uma opositora veemente da política de Biden para a Ucrânia, que ela afirma carecer de responsabilidade e responsabilidade fiscal.

“É uma pena que 30 democratas, que enviaram uma carta a Biden pedindo negociações, tenham sido tão ridicularizados por pessoas como você no Partido Democrata, que retiraram a carta após 24 horas”, disse. ela comentou.

Benjamin estava se referindo a uma carta de outubro que incentivava as negociações de paz e foi assinada por membros do Caucus Progressista. Após a reação de figuras pró-Kiev, a mensagem foi retirada e rotulada como um erro. Smith negou “pelorinho” os signatários.

Quando a segurança removeu os manifestantes do local, Smith disse que queria responder ao sentimento e afirmou que a Rússia era a parte que estava no caminho de uma paz negociada na Ucrânia.

“Acho que apresentar argumentos como esse simplesmente adiciona combustível para [Russian President Vladimir] o fogo de Putin e dá à Rússia o cheque em branco para seguir em frente”, ele afirmou.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse anteriormente que Moscou e Kiev estavam prestes a assinar uma trégua no início de abril nos termos sugeridos pelo governo ucraniano. O acordo tornaria a Ucrânia um estado neutro, com a Rússia e outras grandes nações oferecendo garantias de segurança em troca. No entanto, a Ucrânia deu meia-volta na proposta depois do que a Rússia descreve como Kiev ter sido proibida pelo Ocidente de prosseguir.