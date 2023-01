Estudo dos EUA confirma que suposta 'interferência russa' nas eleições do país em 2016 foi uma farsa

Funcionários do governo dos EUA e meios de comunicação promoveram, apesar da resistência e das evidências em contrário da empresa de mídia social, disse o repórter Matt Taibbi nesta quinta-feira (12) no último lançamento dos Arquivos do Twitter.

Em janeiro de 2018, os usuários do Twitter começaram a postar a hashtag “ReleaseTheMemo” em apoio ao levante de sigilo de um memorando do então congressista Devin Nunes, que detalhava falhas na investigação do FBI sobre um suposto conluio entre o ex-presidente Donald Trump e a Rússia.

Em resposta, os democratas denunciaram o memorando, alegando que foi impulsionado por “bots” russos e não por um movimento orgânico de mídia social, mesmo depois que o Twitter informou aos legisladores que não encontraram sinais de que o movimento fosse afiliado à Rússia.