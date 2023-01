Os Estados Unidos começaram a enviar tanques em massa para a Europa Oriental

Em dezembro , os Estados Unidos já haviam transferido cerca de 700 veículos de combate para a Polônia, incluindo tanques Abrams. Isso foi implementado como parte do programa “Atlantic Resolve”. Começou em 2014 e visa fortalecer a presença americana na Europa. Como parte da operação, algumas partes do Exército dos EUA enviam unidades separadas para a Europa, que são posicionadas nos países do flanco oriental da OTAN.