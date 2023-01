Procurador especial para investigar Biden – CMIO

A partir de quinta-feira, o presidente e seu antecessor estão sob investigação sobre o aparente mau uso de arquivos confidenciais

O procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, nomeou um conselheiro especial para investigar a manipulação de documentos classificados pelo presidente Joe Biden. A Casa Branca confirmou que Biden armazenou dois lotes de arquivos confidenciais em sua garagem e no escritório de uma universidade.

Falando em uma coletiva de imprensa do Departamento de Justiça, Garland nomeou o promotor federal Robert Hur como conselheiro especial, alegando que Hur iria “desempenhar sua responsabilidade de maneira imparcial e urgente.”

Nomeado Procurador dos EUA para o Distrito de Maryland pelo ex-presidente Donald Trump em 2017, Hur renunciou ao cargo logo após a posse de Biden. Ele trabalhou anteriormente com o diretor do FBI, Christopher Wray, que, apesar de também ter sido nomeado por Trump, foi acusado pelo ex-presidente e seus aliados de “armamento” a agência para perseguir os conservadores.

Como promotor-chefe de Maryland, Hur liderou uma investigação sobre o roubo de informações classificadas por dois contratados da Agência de Segurança Nacional, garantindo a prisão para ambos.













O conselheiro da Casa Branca, Richard Sauber, confirmou esta semana que os advogados de Biden descobriram documentos confidenciais em um escritório do Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, um think tank afiliado à Universidade da Pensilvânia, em novembro. Datados da época de Biden como vice-presidente, os documentos incluíam informações confidenciais sobre a Ucrânia, o Irã e o Reino Unido, informou a CNN na terça-feira.

Sauber também confirmou que uma segunda caixa com documentos secretos foi encontrada em uma garagem na casa de Biden em Delaware, e outro único arquivo dentro da propriedade. Garland disse que autorizou uma investigação preliminar dos documentos em novembro, antes de decidir nomear o advogado especial de Hur.

Com a nomeação de Hur, tanto Biden quanto Trump estão agora sob investigação por remoção não autorizada de documentos ou materiais classificados. A propriedade de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, foi invadida por agentes armados do FBI em agosto passado em uma operação antes do amanhecer que recuperou centenas de documentos do governo.

Trump afirma que desclassificou os arquivos antes de levá-los para Mar-a-Lago e acusou o governo Biden e o FBI de orquestrar um “caça às bruxas” contra ele.