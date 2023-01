Republicanos superam democratas pela primeira vez em décadas – pesquisa – CMIO

A maior proporção de cidadãos americanos ainda se identifica como independente, de acordo com a pesquisa Gallup mais recente

Mais americanos se identificam com o Partido Republicano do que com o Partido Democrata pela primeira vez em mais de três décadas, de acordo com uma pesquisa Gallup publicada na quinta-feira. Cerca de 45% dos entrevistados disseram que eram republicanos ou independentes com tendência republicana, enquanto 44% se identificavam com os democratas.

Os independentes – aqueles que não se identificam com nenhum dos partidos – continuam a superar os membros de qualquer um dos partidos, reivindicando 41% dos entrevistados, contra 28% cada para republicanos e democratas. No entanto, o número de independentes que “magro” em relação ao Partido Republicano avançou um passo à frente daqueles que se inclinam para os democratas nesta pesquisa, realizada no final do ano passado.

É supostamente a primeira vez desde que o Gallup começou a medir regularmente a identificação política dos americanos em 1991 que aqueles que mais se identificam com os republicanos superam em número seus colegas democratas. Anteriormente, o mais próximo que o Partido Republicano havia chegado de dominar as simpatias do eleitorado foi durante o período após os ataques de 11 de setembro (2001 a 2003) e durante o apogeu do movimento Tea Party (2010 a 2011).













Ao mesmo tempo, mais independentes auto-identificados se descrevem como “moderado” (47%) do que se consideram conservadores (30%) ou liberais (21%), de acordo com outra pesquisa do Gallup publicada na quinta-feira. Enquanto os republicanos permaneceram ideologicamente consistentes, com 72% se identificando como conservadores, a porcentagem de democratas se identificando como liberais aumentou quatro pontos, para 54% este ano, uma mudança observada em todos os dados demográficos.

No geral, 35% dos americanos descreveram sua perspectiva política como moderada, seguida por conservadora (27%) e liberal (18%). Aproximadamente a mesma porcentagem identificada como “muito conservador” e “muito liberal” (9% e 8%, respectivamente). Esses números permaneceram praticamente estáveis ​​desde 2015, de acordo com o pesquisador.

Apesar de superarem em número seus pares democratas, os republicanos não conseguiram transformar esses ganhos em vitória eleitoral nas eleições de meio de mandato de novembro, embora tenham conseguido retomar o controle da Câmara dos Representantes por pouco.