Deputados dos EUA pedem que Biden revogue visto de Bolsonaro e acione FBI

Conforme informou a BBC Brasil , os democratas pedem que Biden colabore com as autoridades brasileiras nas investigações sobre a

Segundo o documento, “o ataque ilegal e violento em 8 de janeiro contra as instituições do governo brasileiro foi construído sobre meses de invenções pré e pós-eleitorais do Sr. Bolsonaro e seus aliados”.

Em razão disso, os democratas defendem que o visto de Bolsonaro seja revisto e que Biden coloque o FBI, a polícia federal estadunidense, para investigar se esses atos violentos foram planejados em território norte-americano . Se confirmado, os parlamentares querem que os EUA punam os envolvidos. De acordo com informações obtidas pelo Uol, Bolsonaro teria se encontrado com o então secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, em Orlando, nos EUA, um dia antes dos ataques.

“Segundo nosso entendimento, já que o Sr. Bolsonaro entrou nos Estados Unidos quando ainda era presidente do Brasil , ele pode ter feito isso com um visto A-1, que é reservado para indivíduos em visitas diplomáticas ou oficiais. Como ele não é mais o Presidente do Brasil e tampouco exerce atualmente o cargo de oficial brasileiro, solicitamos que reavalie sua situação no país para verificar se há base legal para sua estada e revogue qualquer visto diplomático que ele possa possuir”, dizem os parlamentares.

Torres, que foi ministro da Justiça durante o governo Bolsonaro, teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na última terça-feira (10). O ex-secretário é acusado de omissão diante do distúrbio que deixou um rastro de destruição no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e, principalmente, no STF.