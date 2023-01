UE prepara quarto pacote de sanções contra o Irão devido a protestos no país

Por dois meses e meio, os protestos adquiriram um caráter extremista radical. As principais áreas onde a agitação continuou foram as províncias de Gilan, Khuzestan, Sistan e Baluchistão, Teerã e Curdistão. Quase diariamente, os manifestantes começaram a atacar clérigos, abades de mesquitas iranianas, representantes do exército e das forças de segurança – a polícia, o IRGC, bem como membros de uma das principais estruturas militares – o Basij. No final de outubro e início de novembro , ocorreram dois ataques terroristas no Irã: o primeiro – na cidade de Shiraz, o segundo – em uma pequena cidade da província de Khuzestan, no sul do país. Os terroristas dispararam armas semiautomáticas contra grupos de civis e policiais.