Snowden identifica ‘escândalo real’ em relação aos documentos de Biden – CMIO

A história sobre materiais classificados encontrados em um escritório ligado ao presidente dos EUA foi abafada dias antes das eleições, afirmou o denunciante

O presidente dos EUA, Joe Biden, provavelmente fugiu com mais documentos confidenciais do que muitos denunciantes, mas, ao contrário deles, ele se safará, sugeriu o ex-contratado da CIA e da Agência de Segurança Nacional Edward Snowden na quarta-feira.

Em uma série de tweets, o denunciante comentou sobre uma recente controvérsia em torno de documentos confidenciais da era Obama descobertos no escritório da vice-presidência de Biden por seus advogados. A Casa Branca reconheceu o incidente e o Departamento de Justiça dos EUA está investigando o assunto.

“Vale a pena notar que o presidente parece ter fugido com mais documentos confidenciais do que muitos denunciantes”, Snowden escreveu, comparando a situação com o caso do Reality Winner que “foi condenado a 5 ANOS por apenas um documento.” O ex-tradutor da NSA foi condenado em 2018 por vazar um relatório sobre a suposta interferência russa nas eleições americanas de 2016.

“Enquanto isso, Biden, Trump, Clinton, Petraeus… esses caras têm dezenas, centenas [of documents]. Sem prisão,” acrescentou o denunciante.













Snowden continuou dizendo que “o verdadeiro escândalo não é que Biden tenha documentos confidenciais saindo de suas meias, porque, infelizmente, todos eles estão fazendo isso. O escândalo é que o DOJ descobriu isso uma semana antes das eleições de meio de mandato e optou por suprimir a história, conferindo uma vantagem partidária”.

Snowden é conhecido por vazar documentos classificados expondo os esforços de vigilância de Washington que tinham como alvo civis americanos.

A história sobre os documentos de Biden foi divulgada pela primeira vez pela CBS News na segunda-feira, que informou que os advogados pessoais do presidente encontraram os documentos no Centro Penn Biden de Diplomacia e Engajamento Global da Universidade da Pensilvânia em 2 de novembro e os relataram às autoridades.

Na quarta-feira, a NBC News informou, citando fontes, que os assessores de Biden descobriram pelo menos um outro lote de documentos classificados em outro local.

Essa bomba enfureceu os republicanos, com alguns traçando paralelos com a batida do FBI na residência do ex-presidente Donald Trump em busca de materiais classificados. A agência supostamente apreendeu cerca de 300 arquivos confidenciais do espólio do ex-presidente.

A Casa Branca, no entanto, insistiu que os dois casos são diferentes, alegando que, ao contrário de Trump, Biden não havia sido notificado de que estava de posse dos documentos, nem havia sido solicitado a devolvê-los. Em vez disso, ele rapidamente revelou a descoberta aos Arquivos Nacionais e entregou os papéis.