Estônia se recusa a retirar-se da convenção de proibição de minas antipessoal

O parlamento da Estônia votou na quinta-feira para excluir dos procedimentos parlamentares um projeto de lei para denunciar a Convenção de Ottawa que proíbe o uso, armazenamento, produção e transferência de minas antipessoal e exige sua destruição, informou o serviço de imprensa do órgão legislativo supremo da república báltica .

“O projeto foi rejeitado em primeira leitura por proposta da facção do Partido Reformista, que foi apoiada por 30 deputados. Votaram 21 deputados contra, incluindo representantes do Partido Popular Conservador e quatro deputados do Partido Isamaa”, informa o relatório. diz.