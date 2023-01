A Human Rights Watch condenou uma série de leis contra imigrantes ilegais e manifestantes

O Reino Unido pode se tornar conhecido como um “violador dos direitos humanos”, caso não reverta uma série de leis controversas, adverte um novo relatório da Human Rights Watch. A ONG criticou o tratamento dado pela Grã-Bretanha a imigrantes ilegais, manifestantes, beneficiários de assistência social e minorias étnicas, entre outros.

O relatório anual da organização criticou o governo britânico por um acordo que permite que os migrantes sejam levados para Ruanda enquanto seus pedidos de asilo estão sendo processados ​​e por aplicar suas próprias leis contra a imigração ilegal, o que os ativistas dizem que não deveria ser permitido.

Os líderes conservadores da Grã-Bretanha também foram condenados por restringir o direito de protesto, por exigir que os eleitores mostrem identificação e por limitar a revisão judicial de decisões em casos de imigração e seguridade social. Além disso, a polícia do país, o sistema de saúde e as organizações esportivas foram acusados ​​de “racismo institucional”.













O governo foi ainda condenado por limitar os benefícios sociais durante um período de custos recordes de alimentos e energia e por permitir que uma proibição de despejos na era da pandemia caducasse, provocando um aumento no número de sem-teto.

“Quando você vem para o Reino Unido, você olha para a tendência muito preocupante que estamos vendo”, disse a diretora executiva da HRW, Tirana Hassan. “Uma série de leis foi aprovada no ano passado, onde os direitos humanos fundamentais estão sendo desafiados.”

O Reino Unido tem um “janela muito curta” abandonar essas decisões legais e políticas, ela continuou, alertando que, de outra forma, aderiria “os países listados como violadores dos direitos humanos em vez de protetores dos direitos humanos.”

Fundada como a ‘Helsinki Watch’ explicitamente anti-soviética no final dos anos 1970, a Human Rights Watch desde então renomeou e expandiu seu foco para o mundo inteiro. No entanto, permanece anti-russo e anti-chinês em suas tendências, com seu relatório de 2022 sobre o Reino Unido elogiando o governo britânico por acusar Pequim de abusos dos direitos humanos e sancionar Moscou em resposta ao conflito na Ucrânia.

Entre 2010 e 2020, o HRW recebeu US$ 100 milhões em financiamento do megadonor liberal e lobista pró-imigração George Soros, que o descreveu como “uma das organizações mais eficazes que apoio.”