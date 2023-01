Ex-embaixador dos EUA na Rússia diz não ver problemas de saúde com Putin

Ele lembrou que as autoridades norte-americanas se enganaram mais de uma vez ao avaliar o estado de saúde de líderes estrangeiros. “Interagi com o governo do (presidente dos EUA, George) Bush em agosto de 2006, quando a comunidade de inteligência acreditava que (o ex-líder cubano) Fidel Castro tinha três meses de vida. O mesmo erro foi cometido com o aiatolá Khomeini no Irã”, disse Sullivan.