Funcionário de alto escalão revela que usava uniforme nazista – CMIO

O primeiro-ministro do estado australiano mais populoso diz que o incidente o deixou ansioso por anos

O líder do estado australiano de Nova Gales do Sul, Dominic Perrottet, confessou ter usado um uniforme nazista em uma festa comemorativa de seu 21º aniversário. O primeiro-ministro, que agora tem 40 anos, disse em entrevista coletiva na quinta-feira que está “profundamente envergonhado” do que ele fez, mas enfatizou que ele não é o “ingénuo” homem que ele costumava ser.

“Naquela idade da minha vida, eu simplesmente não entendia a gravidade do que aquele uniforme significava”, disse Perrottet, acrescentando “Quem eu sou hoje é formado pelas coisas boas que fiz na minha vida, não pelos erros que cometi.”

Ele também afirmou que o incidente lhe causou ansiedade por muitos anos e que em várias ocasiões ele considerou se abrir sobre isso em público. O primeiro-ministro disse que finalmente decidiu fazer uma confissão pública depois que um colega ministerial o alertou há dois dias de que as pessoas sabiam sobre o incidente.

“Eu luto com isso há algum tempo e houve várias vezes durante minha carreira política em que pensei em aumentá-lo, houve certos momentos e certos eventos em que pensei em aumentá-lo e não o fiz. t e eu deveria ter,” ele disse.













A admissão pública de Perrottet ocorre antes de uma próxima eleição no estado, e alguns especularam que ele pode ter escolhido confessar sua própria transgressão em vez de revelá-la por seus oponentes políticos.

O primeiro-ministro, no entanto, enfatizou que não sabe se existem fotos dele em um uniforme nazista e insistiu que sua admissão não foi feita para impedir a divulgação de tais evidências.

A revelação de Perrottet segue o lançamento do livro de memórias do príncipe Harry ‘Spare’, no qual ele relembrou um casamento de 2005 “nativo e colonial” festa temática para a qual ele também usava um uniforme nazista. O duque de Sussex afirmou que foi encorajado a fazê-lo por seu irmão, o príncipe William, e sua cunhada Kate Middleton e chamou isso de uma das “os maiores erros de sua vida.”