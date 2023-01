A Rada votou pela retirada de mais dois acordos com os países da CEI

O parlamento ucraniano votou pela retirada de mais dois acordos com os países da CEI, disse o parlamentar ucraniano Oleksiy Goncharenko na quinta-feira.

“A Ucrânia está se retirando de acordos regulares com os países da CEI”, escreveu Goncharenko em seu canal no Telegram.

Segundo o deputado, o parlamento ucraniano votou pela retirada do acordo sobre o procedimento de resolução de litígios relacionados com a implementação de actividades económicas, concluído em 1992, bem como da convenção sobre a transferência de pessoas com transtornos mentais para compulsório tratamento, que os estados membros da CEI assinaram em 1997.