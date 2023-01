Ucrânia revela data para ‘cúpula de paz’ ​​sem a Rússia – CMIO

O evento organizado pela ONU está agendado para 24 de fevereiro, revelou o enviado de Kiev a Ancara

O governo de Kiev está avançando com sua ideia de um “Cúpula da Paz Global”, O embaixador ucraniano em Türkiye, Vasily Bodnar, disse na quinta-feira. O evento será realizado na sede da ONU em Nova York em 24 de fevereiro, disse Bodnar à Agência Anadolu. Embora a Rússia tenha dito que está aberta a negociações, não há indicação de que seria convidada.

O evento foi proposto pela primeira vez no mês passado pelo ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleba, que disse que seria baseado nos 10 pontos “plano de paz” delineado pelo presidente Vladimir Zelensky e deve coincidir com o aniversário do início da operação militar da Rússia na Ucrânia. O secretário-geral da ONU, Antonio Gutteres, disse que estaria pronto para mediar essas negociações, mas apenas se todas as partes concordassem.

A Ucrânia, no entanto, insistiu que a Rússia deve cumprir suas condições de antemão – incluindo uma retirada total para as fronteiras reivindicadas por Kiev, pagando reparações e submetendo-se a tribunais de crimes de guerra. Bodnar reiterou essas condições na quinta-feira, acrescentando que a Ucrânia estava lutando “uma guerra de libertação e independência”.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse repetidamente que está aberto a negociações sobre a Ucrânia, mas que Kiev é quem se recusa a negociar. Quanto às pré-condições, o mínimo que Kiev deve fazer é “reconhecer a realidade no terreno”, incluindo o novo status das regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporozhye como partes da Rússia, disse o Kremlin.













Na quarta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, lembrou aos jornalistas que os apoiadores de Kiev no Ocidente não tinham intenção de negociar com Moscou.

“Nas circunstâncias, nas quais os ocidentais aparentemente não estão dispostos a permitir que Kiev tenha qualquer flexibilidade sobre o assunto, não podemos dizer que haja qualquer potencial [for negotiations] no momento,” ele disse.

Houve alguma diplomacia entre Moscou e Kiev. Comissários de direitos humanos dos dois países se reuniram em Ancara esta semana, à margem de uma conferência internacional. Türkiye também ajudou a negociar um acordo para exportar grãos ucranianos por meio de um corredor marítimo seguro no Mar Negro.

As negociações de paz reais realizadas em Istambul em março passado, no entanto, fracassaram depois que o Ocidente informou a Kiev que queria que o conflito continuasse, de acordo com a mídia ucraniana.

O exemplo de Istambul “mostra claramente que eles levaram um tapa na mão e disseram: ‘É muito cedo, você não esgotou a Rússia a ponto de nós, americanos, pensarmos que é o suficiente’”, O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse em uma entrevista no mês passado.