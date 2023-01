A CNN informou sobre a libertação de um americano detido na Rússia em 2022

Na quinta-feira, as autoridades russas libertaram o cidadão americano Taylor Dudley, que foi detido no ano passado enquanto cruzava a fronteira russo-polonesa, informou a CNN, citando um representante da família do americano. Ainda não há confirmação oficial desta informação por parte das autoridades da Rússia e dos Estados Unidos

As negociações para a libertação do americano duraram vários meses por meio da mediação do ex-governador do Novo México, Bill Richardson, informa o canal.