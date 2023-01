Acusação contra ex-presidente catalão retirada — CMIO

Não mais acusado de sedição, Carles Puigdemont continua preso por peculato e desobediência

Um juiz da Suprema Corte espanhola retirou as acusações de sedição contra o ex-presidente catalão Carles Puigdemont e quatro outros separatistas envolvidos no esforço de independência da região em 2017. O juiz Pablo Llarena explicou em um comunicado na quinta-feira que as mudanças na lei de sedição do país significam que ela não se aplica mais às suas ações.

As acusações de peculato e desobediência contra Puigdemont permanecem, levando a uma pena de prisão de até oito anos. Llarena prometeu apresentar um novo pedido de extradição à Bélgica em relação às acusações menores, desde que os tribunais europeus não decidam que Puigdemont tem imunidade e permitam outro pedido de extradição.

Puigdemont fugiu para a Bélgica em 2017 após a fracassada tentativa de secessão da Catalunha e atua como membro do Parlamento Europeu desde 2019, rechaçando repetidos esforços de Madri para extraditá-lo pelas acusações de sedição. Ele recebeu asilo político no Marrocos em 2021.

A Espanha cancelou sua lei de sedição no ano passado, no que a mídia descreveu como o primeiro-ministro Pedro Sánchez tentando angariar apoio para seu governo minoritário, insinuando-se nos partidos políticos catalães. O primeiro-ministro também perdoou vários políticos separatistas que foram presos por causa dos eventos de 2017. No entanto, seu desejo de reaproximação com a rica região do norte aparentemente parou antes da vontade de dar luz verde a um referendo de independência autorizado.













Puigdemont e outros líderes catalães foram acusados ​​de fomentar a “rebelião” ao promover e realizar a votação pela independência em 2017, apesar de um tribunal espanhol ter considerado ilegal. Puigdemont rebateu que o Real Madrid usou “espionagem política de alto nível” e outro “muito sofisticado” táticas contra o movimento de independência da Catalunha.

Ele afirmou em 2021 ter evidências de um “estratégia de repressão” contra si mesmo e outros líderes regionais que incluíam dispositivos de rastreamento plantados em seus veículos e “notícias falsas” se espalhou sobre supostas conexões russas.