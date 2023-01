Casa Branca confirma que Biden tinha segundo conjunto de documentos confidenciais – CMIO

Os arquivos datam de seu tempo como vice-presidente, com o primeiro lote cobrindo a Ucrânia e o Irã.

Os advogados do presidente Joe Biden encontraram documentos secretos do governo em uma garagem em sua casa em Delaware, disse o conselheiro especial da Casa Branca, Richard Sauber, na quinta-feira. Biden admitiu dias antes que uma primeira parcela de arquivos havia sido mantida em um escritório de think tank da Pensilvânia.

Os advogados encontraram “um pequeno número de registros adicionais da Administração Obama-Biden com marcas classificadas” em um depósito na garagem de Biden, disse Sauber em comunicado, acrescentando que a equipe jurídica de Biden entregou os arquivos ao Departamento de Justiça.

Sauber não explicou há quanto tempo os documentos estavam na garagem de Biden ou quando foram descobertos.

Supostamente armazenados em uma caixa ao lado de materiais não classificados, os documentos do Biden Center incluíam informações confidenciais sobre a Ucrânia, o Irã e o Reino Unido, informou a CNN na terça-feira. Esse esconderijo foi descoberto quando os advogados de Biden se preparavam para desocupar um escritório no centro, disse Sauber.

Biden disse a repórteres na terça-feira que estava “surpreso” saber da descoberta, acrescentando que não “saber o que está nos documentos.”

O Departamento de Justiça está atualmente conduzindo uma revisão dos arquivos. No entanto, ainda não está claro se o procurador-geral Merrick Garland planeja nomear um procurador especial para investigar o presidente, como fez no ano passado devido ao suposto uso indevido de documentos classificados pelo ex-presidente Donald Trump. De acordo com um relatório da Bloomberg de origem anônima na quinta-feira, Garland “considerou” tal movimento.

A propriedade de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, foi invadida por agentes armados do FBI em agosto passado, em uma operação antes do amanhecer que recuperou centenas de documentos do governo. Trump afirma que desclassificou os arquivos antes de levá-los para Mar-a-Lago e acusou o governo Biden e o FBI de orquestrar um “caça às bruxas” contra ele, em uma tentativa de frustrar sua campanha eleitoral de 2024.

Antes que a Casa Branca admitisse que Biden também guardava documentos do governo em sua propriedade, o presidente condenou Trump por fazer o mesmo. Biden disse à CBS News em setembro que se perguntava “Como isso pode acontecer, como alguém pode ser tão irresponsável.”