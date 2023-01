Ex-funcionário de Trump remove termo ‘acordado’ de documentos – CMIO

Retirar a palavra ‘Latinx’ da papelada em um estado dos EUA foi descrito como um gesto de respeito aos latinos americanos

A nova governadora do Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, assinou uma ordem executiva removendo o termo ‘Latinx’, um neologismo sem gênero que substituiu ‘Latino’ e ‘Latina’, de documentos oficiais em seu primeiro dia no cargo na terça-feira.

Todos os órgãos estaduais têm 60 dias para substituir o termo infrator em sua papelada sob o despacho, que também exige que eles apresentem um relatório ao governador sobre seu uso atual. Aceitável “linguagem etnicamente apropriada” para ser usado em seu lugar inclui ‘Latino’, ‘Latina’ e ‘Hispânico’.

“Linguagem etnicamente insensível e pejorativa não tem lugar em documentos oficiais do governo ou títulos de funcionários do governo”, dizia a ordem do ex-secretário de imprensa de Trump, explicando que um “não é mais fácil remover gênero do espanhol e de outras línguas românicas do que se pode remover vogais e verbos do inglês.”













A ordem foi enquadrada como um gesto de respeito a “a comunidade latina”, apontando que menos de 3% dos latinos americanos usam o termo sem gênero e o órgão oficial que rege a língua espanhola tem “oficialmente rejeitado” a substituição de ‘x’ pelas terminações de gênero ‘a’ e ‘o’.

A pesquisa da Pew Research de 2020 que gerou essa estatística também mostra que mais de três quartos (76%) dos latinos nunca ouviram falar do termo ‘Latinx’, que só foi adicionado ao amplamente utilizado dicionário de inglês Merriam-Webster em 2018.

O Pew também descobriu que a adoção de ‘Latinx’ estava fortemente correlacionada com a afiliação política, com os latinos que se inclinavam para os democratas quase duas vezes mais propensos a ter ouvido falar disso do que aqueles que se inclinavam para os republicanos. Enquanto isso, uma pesquisa de dezembro de 2021 descobriu que 40% dos hispânicos acharam o termo acordado “incômodo ou ofensivo.”

A ordem foi uma das sete que Sanders, filha do ex-governador do estado Mike Huckabee, emitiu no dia em que ela foi empossada como a primeira mulher governadora do Arkansas. Outros decretos incluíam a proibição de “doutrinação e teoria racial crítica nas escolas” e um congelamento de contratações para todos os cargos do governo estadual.