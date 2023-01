Departamento de universidade dos EUA proíbe palavra ‘campo’ – CMIO

A Escola de Serviço Social da University of Southern California explicou a mudança pela necessidade de refletir valores “anti-racistas”

A Escola de Serviço Social da Universidade do Sul da Califórnia anunciou na segunda-feira que está removendo a palavra ‘campo’ (como em ‘realização de trabalho de campo’) de seu currículo e prática, e substituindo-a pelo mundo ‘prático’ por preocupações de que pode ter conotações racistas.

“Essa mudança apóia a prática do serviço social antirracista, substituindo a linguagem que poderia ser considerada antinegra ou antiimigrante em favor de uma linguagem inclusiva”, afirmou. o departamento explicou em uma carta compartilhada pelo Dr. Houman David Hemmati no Twitter.

“A linguagem pode ser poderosa e frases como ‘ir para o campo’ ou ‘trabalho de campo’ podem ter conotações para descendentes de escravos e trabalhadores imigrantes que não são benignos”, acrescentou.

Em sua carta, o departamento afirmou que seu objetivo é “honre e reconheça a inclusão e rejeite a supremacia branca, as ideologias anti-imigrantes e anti-negritude.”

O reitor interino da Escola de Serviço Social, Vassilios Papadopoulos, no entanto, disse à Fox News Digital que a decisão não era representativa da política geral da universidade e explicou que a decisão foi tomada especificamente pelo Office of Practicum Education com o desejo de “descrever com mais precisão o seu trabalho.”

“Como o Escritório não é um departamento acadêmico, sua mudança de nome não foi submetida a um processo formal de revisão”, Papadopoulos disse, acrescentando que a universidade não mantém uma lista de palavras proibidas ou desencorajadas e continua a usar palavras como ‘campo’.