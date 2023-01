Os países alcançaram níveis inéditos de cooperação e desejam aprofundar os laços, disse o embaixador da China na Rússia

A Rússia e a China aumentaram o volume de negócios para volumes recordes e podem atingir sua meta de US$ 200 bilhões antes do previsto, disse o embaixador da China na Rússia, Zhang Hanhui, à agência de notícias TASS na quarta-feira.

Em fevereiro de 2022, Moscou e Pequim assinaram uma declaração sobre parceria estratégica e, em abril, concordaram em elevar o comércio bilateral para US$ 200 bilhões até 2024.

O diplomata chinês destacou que os volumes de comércio mútuo estão crescendo rapidamente e estão “atualizando um máximo histórico” tempo e de novo. O comércio Rússia–China deve aumentar 25% até o final de 2022 e pode ultrapassar US$ 180 bilhões, disse Zhang, acrescentando que “Estamos cheios de confiança de que a cooperação sino-russa receberá um novo e grande desenvolvimento, apesar das consequências negativas da pandemia.”

No ano passado, no período de janeiro a novembro, os volumes de movimentação agrícola entre os países aumentaram 36%, para US$ 6 bilhões, segundo dados oficiais. Moscou e Pequim também concluíram vários projetos de infraestrutura de transporte, incluindo o lançamento de pontes ferroviárias e rodoviárias sobre o rio Amur, no Extremo Oriente, que separa os países.

O embaixador também observou que a Rússia e a China estão prontas “restaurar as viagens mútuas dos cidadãos o mais rápido possível” e aprofundar a sua cooperação estratégica em vários sectores como o turismo, a educação, o desporto e as relações culturais.

