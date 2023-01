O que os republicanos dos EUA poderiam fazer com seu novo comitê anti-China – CMIO

A política de Pequim de Washington está fadada a se tornar ainda mais agressiva e imprevisível

No início do ano, o Partido Republicano assumiu o controle da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, após sua vitória nas eleições de novembro. Após lutas internas do partido e impasses sobre a eleição do novo presidente, a Câmara votou pela criação de um novo Comitê Seletivo do Congresso para a China, com o objetivo de intensificar a competição dos EUA contra Pequim. A escolha do Partido Republicano para liderar o novo comitê, o deputado Mike Gallagher, de Wisconsin, prometeu “vencer a nova Guerra Fria” contra a China.

A estreita maioria do Partido Republicano na Câmara dos Representantes, seu foco de laser na China, desprezo pela presidência dos EUA e a dependência do presidente Kevin McCarthy da ala direita do partido, representam mais problemas para o relacionamento EUA-China. Embora o governo Biden nunca tenha sido “amigável” com Pequim, e esta seja provavelmente uma das poucas áreas de acordo bipartidário restantes em Washington, as coisas provavelmente se tornarão ainda mais imprevisíveis à medida que os falcões republicanos buscam avançar em sua agenda.

Não há dúvida de que a Câmara controlada pelos republicanos tentará desferir um golpe de martelo no presidente Joe Biden. Em uma era de crescente polarização política nos Estados Unidos, tornou-se norma que, quando a Câmara dos Deputados é controlada pelo partido que não controla a presidência, eles procuram interromper, minar, paralisar e humilhar a Casa Branca. Quando Trump era presidente e os democratas de Nancy Pelosi controlavam a Câmara, ela decidiu forçar uma paralisação do governo bloqueando o financiamento de Trump para seu muro na fronteira, criando um dos maiores impasses desse tipo na história dos EUA.













Isso significa que, para Biden, há muito desse tipo de coisa pela frente. A Câmara Republicana tentará bloquear sua agenda orçamentária, especialmente quando se trata de saúde, educação, custos sociais e, claro, questões de imigração. Mas, além disso, eles também tentarão impor coisas novas ao presidente, e uma área que eles têm em mente é a China. Agora, na prática, a política de Joe Biden para a China é, na verdade, mais agressiva e hawkish do que a de Donald Trump, mesmo que seja mais racional estrategicamente. Mas os falcões sempre querem mais. Eles não querem um relacionamento estável com Pequim que seja previsível, eles querem uma guerra fria total, eles querem forçar os limites em tudo.

Isso significa, e especialmente com o novo comitê seleto, a Câmara dos Representantes liderada pelos republicanos produzirá mais projetos de lei anti-China – e devido à influência que a direita política agora ganhou sobre o presidente, alguns também podem ganhar força. Esses projetos de lei provavelmente consistirão em novos esforços para sancionar indivíduos ou entidades chinesas, declarando mais apoio a Taiwan, tanto política quanto militarmente, e coisas semelhantes. Como sempre aconteceu com os projetos de lei anti-China, é provável que eles recebam apoio abrangente de todo o Congresso, forçando o presidente a aceitá-los e, portanto, tendo um impacto no relacionamento com a China, quer ele queira ou não.

Mas isso também significa que os projetos de lei anti-China passarão a fazer parte do ‘jogo do Congresso’, especialmente na luta interpartidária entre a Câmara e o Senado. Por exemplo, os republicanos podem tentar bloquear a aprovação de um projeto de lei de acordo com a agenda de Biden, forçando os democratas a ceder em troca de apoiar projetos de lei anti-China. Afinal, o Congresso dos Estados Unidos é um jogo que envolve muitas negociações, negociações e pechinchas. Um exemplo muito forte disso foi em 2020, quando os republicanos negociaram a adição de um projeto de lei relacionado a sanções ao Tibete ao ato de estímulo Covid-19, mostrando a lógica de ‘Não daremos a você X, a menos que você também concorde com Y’.

Portanto, do ponto de vista de Pequim, esta é uma má notícia. Embora a China provavelmente aponte para as inevitáveis ​​divisões e conflitos políticos em Washington, DC como um exemplo de por que a democracia americana está quebrada e disfuncional, o problema é que esse arranjo cria imprevisibilidade e instabilidade, o que subsequentemente leva a mais políticas anti-China. vindo à tona. O presidente dos EUA já é superfalcão, mas não é imprevisível. Assim, a mudança no equilíbrio de poder do Congresso significa que ele perderá o controle sobre certos aspectos da formulação da política externa dos EUA, em particular daqueles que se esforçam para piorar a situação. Portanto, quando se trata de questões espinhosas como Taiwan, podemos esperar que 2023 seja um ano turbulento, pois os republicanos tentarão inflamar as tensões.