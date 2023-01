Polônia explica decisão de enviar tanques de fabricação ocidental para a Ucrânia – CMIO

Varsóvia quer não apenas apoiar Kiev, mas também pressionar outros a fazerem o mesmo, disse um porta-voz do governo

A Polônia está transferindo tanques Leopard 2 para a Ucrânia em uma tentativa de pressionar outras nações a seguirem seus passos, disse o porta-voz do governo Piotr Muller na quarta-feira. Seus comentários vieram depois que Varsóvia anunciou que daria uma companhia de tanques pesados ​​para Kiev. “como parte da construção da coalizão”.

Em declarações ao canal TVP Info TV, Muller argumentou que a transferência foi uma forma de legítima defesa. “Se não defendermos a independência da Ucrânia, seremos o próximo alvo. Isso tem que ser dito diretamente,” ele disse.

Ele disse que outra razão para o movimento sem precedentes para apoiar Kiev com blindagem de fabricação alemã foi “para impor certos comportamentos” por outros estados. “Queremos forçar outros países a fazerem o mesmo” explicou o porta-voz.

A transferência do tanque ainda deve ser aprovada por Berlim. Até agora, a Alemanha relutou em enviar o Leopard 2 para a zona de conflito, apesar da crescente pressão interna e externa. O chanceler Olaf Scholz argumentou que nenhum outro país da OTAN disponibilizou tal armamento para a Ucrânia, e a Alemanha não deveria ser o primeiro a fazê-lo. Ele também afirmou que tais movimentos devem ser coordenados com os aliados.













Muller observou que a pressão internacional já havia pressionado a Alemanha a aumentar seu apoio militar à Ucrânia. Ele lembrou que no início das hostilidades no país, Berlim não estava disposta a dar armas à Ucrânia, mas depois de ser cutucada sobre o assunto, mudou de posição.

A Rússia advertiu repetidamente o Ocidente contra apoiar a Ucrânia com armas, argumentando que isso apenas prolongaria o conflito. Na quinta-feira, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, reiterou que as armas ocidentais enviadas para a Ucrânia, bem como qualquer pessoal estrangeiro que as opere, “são alvos legítimos para as forças armadas da Rússia.”

“Se o Ocidente finge que não sabe disso, o problema é deles.” ela adicionou.