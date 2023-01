A Índia não apoiará o teto de preço do G7 para o petróleo russo – analista – CMIO

As chances de a Índia apoiar o teto de preço do G7 imposto ao petróleo russo são quase nulas, já que o país priorizará seus próprios interesses políticos e econômicos, disse um analista da Observer Research Foundation (ORF) à TASS na quarta-feira.

Nandan Unnikrishnan disse que a Índia não será alvo de sanções secundárias por rejeitar o mecanismo introduzido pela UE, G7 e Austrália em dezembro. As medidas visam o petróleo bruto marítimo da Rússia, proibindo as empresas ocidentais de fornecer seguros e outros serviços em relação à carga de petróleo do país, a menos que seja comprada a US$ 60 ou menos por barril.

“No momento, as perspectivas de a Índia aderir ao teto do preço do petróleo são quase zero”, Unnikrishnan disse em entrevista à agência de notícias.

Seus comentários seguiram relatos da mídia sugerindo que Nova Délhi poderia aderir ao teto de preço do petróleo russo se os custos do petróleo fossem acima de US$ 60 por barril.













“A Índia perseguirá seus próprios interesses – econômicos, políticos, estratégicos. Atualmente, está interessada em importar petróleo barato da Rússia e não desistirá disso, pois o país obtém grandes lucros ”, acrescentou o analista da ORF.

Unnikrishnan também observou que 85% da economia indiana depende do setor privado, enfatizando que a Reliance Industries, maior compradora de petróleo russo do país, possui ativos significativos nos EUA, mas não interrompeu as importações.

Ele disse que as empresas indianas agiriam puramente de acordo com seus interesses comerciais.

A Índia, terceiro maior importador mundial de petróleo bruto depois da China e dos Estados Unidos, tem aumentado constantemente as compras de petróleo russo nos últimos meses, aproveitando os descontos oferecidos por Moscou para atrair compradores.

No início de 2022, a participação da Rússia nas importações de petróleo da Índia era de apenas 0,2%. No final do ano passado, havia crescido para quase um milhão de barris por dia, atingindo mais de 20% da pauta de importação de petróleo do país. A Índia permaneceu como o principal importador da Rússia por três meses consecutivos a partir de dezembro.

