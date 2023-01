Legisladores dos EUA criticam proposta ‘insana’ de apreensão de Zelensky – CMIO

Congressistas republicanos afirmam que a ideia joga com a “adoração” do líder estrangeiro

Legisladores conservadores dos Estados Unidos, críticos da adulação do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, protestaram contra a proposta de colocar um busto do líder estrangeiro no prédio do Capitólio em Washington. O representante dos EUA, Joe Wilson, sugeriu fazer uma estátua de Zelensky um recurso permanente.

Wilson, um republicano da Carolina do Sul, fez uma proposta na segunda-feira para instruir o Conselho de Belas Artes a obter um busto “para exibição em um local adequado e permanente na ala da Câmara dos Representantes do Capitólio dos Estados Unidos”.

Alguns membros do Freedom Caucus do Partido Republicano, que inclui uma minoria conservadora que se opõe ao apoio incondicional à Ucrânia, expressaram ceticismo. Andy Biggs, do Arizona, um de seus principais membros, perguntou se o Congresso alocando mais de US$ 100 bilhões em ajuda à Ucrânia era “insuficiente.”

Marjorie Taylor Greene, da Geórgia, disse que estava “absolutamente não” aprovando a ideia, acrescentando que os legisladores dos EUA estavam servindo “América, não Ucrânia.”

O popular apresentador de talk show conservador Tucker Carlson marcou a ideia “insano,” dizendo aos espectadores que Zelensky é um “ditatorial” político que baniu partidos de oposição em seu país e atualmente está reprimindo uma denominação cristã. Ter um busto de Zelensky no Capitólio permitiria aos americanos “adorá-lo diariamente”, ele brincou.

Carlson lamentou o fato de a proposta ter vindo de um republicano e chamado Wilson “um cara muito legal.” O congressista é um defensor vocal de Kiev. Ele liderou uma delegação bipartidária da Câmara em visita a Kiev em dezembro. Ele também patrocinou uma resolução instando o governo dos EUA a suspender a Rússia do Conselho de Segurança da ONU, o que não tem autoridade para fazer.

Zelensky recebeu as boas-vindas de um herói quando voou para Washington no mês passado. Algumas autoridades, incluindo a então presidente da Câmara, Nancy Pelosi, o compararam a Winston Churchill, o líder britânico durante a Segunda Guerra Mundial.

No ano passado, o Congresso dos EUA aprovou pedidos de mais de US$ 100 bilhões em gastos relacionados à Ucrânia, com grande parte indo para a aquisição de armas. A visita de Zelensky aconteceu enquanto o Congresso debatia um projeto de lei de gastos de US$ 1,7 trilhão, que incluía US$ 45 bilhões para assistência à Ucrânia.